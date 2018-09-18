Balıkesirspor - Ümraniyespor maçında hakeme saldırdı

Devrim DERİN / BALIKESİR (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig\'in 5\'inci haftasında Balıkesir Baltok ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında Balıkesirsporlu bir taraftarın orta hakem Atilla Karaoğlan\'a saldırdı. Maç güvenlik gerekçesiyle tatil edilirken, saldırgan taraftar polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 5\'inci haftasında Balıkesirspor Baltok, Atatürk Stadyumu\'nda Ümraniyespor\'u ağırladı. Maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi. Futbolcular ile hakemler soyunma odasına giderken sahaya giren Balıkesiporlu bir taraftar orta hakem Atilla Karaoğlan\'a saldırdı. Aldığı darbe sonrası hakem Karaoğlan yere düştü. Polislerin müdahalesi ile saldırgan yakalanırken, soyunma odasına giren hakem ikinci yarıya çıkmayarak maçı güvenlik gerekçesiyle tatil etti.

SALDIRGANIN SUÇ DOSYASI KABARIK

Orta hakeme saldırarak darp eden Ümit A. ismindeki taraftarın, hakkında yapılan soruşturma birçok suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ümit A.\'nın karşılaşmaya ise başka kişinin Passolig kartı ile girdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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