Balıkesir'den kaçtı, Tekirdağ'da yakalandı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- BALIKESİR\'de \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan S.Ş., Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Balıkesir\'de 3 yıl önce \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan 12 yıl 11 ay ceza alan ve firari olduğu belirlenen S.Ş.\'nin ilçede saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Atatürk Mahallesi\'nde bir eve baskın yapan polis ekipleri firari şüpheli S.Ş.\'yi yakalayıp gözaltına aldı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılan incelemede hakkında 14 ayrı dosyadan yakalama emri bulunun S.Ş., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.