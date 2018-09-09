Balıkesir'den Elon Musk'a esrar tepkisi: Onunla çalışmaktan vazgeçtik

Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz, 'Balıkesir'i dünyaya örnek olacak sessiz bir pilot bölge haline getirmek için' Tesla ile 180 elektrikli otobüs alımına yönelik anlaşma hedeflerinden vazgeçtiklerini belirtti.

Gürbüz, "Yerli ve milli markalar önceliğimiz olmak üzere ABD dışındaki farklı çözümleri devreye almak için harekete geçtik" dedi ve dünyanın en sakin şehirleri arasında yer alan Balıkesir'i küresel anlamda farklılaştıracak yeni bir çalışmanın içinde olduklarını söyledi.

Bu kapsamda toplu ulaşımın tamamen elektrikli araçlara yönelmesi adına birtakım hedefler ortaya koyduklarını anlatan Gürbüz, "Balıkesir'i dünyaya örnek olacak sessiz bir pilot bölge haline getirmek için Tesla ile ortak bir çalışma gerçekleştirmek istedik. Bu kapsamda da Elon Musk'a geçen hafta davet mektubunda bulunmuştuk" diye konuştu.

"Musk'ın davranışı kabul edilemez"

Gürbüz, davet kapsamında, Tesla ile ilk etapta 180 elektrikli otobüs alımına yönelik bir anlaşma hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Üstelik şarj istasyonları ve alt yapı dönüşümleriyle birlikte Tesla açısından da ciddi büyüklüğe sahip bir anlaşmaya imza atmış olacaktık. Ancak önceki gün Elon Musk'ın canlı yayında olumsuz örnek oluşturabilecek davranışını, uyuşturucuyla mücadele ve genç nesiller açısından kabul edilemez buluyoruz. Bu nedenle Tesla ile çalışma hedefimizden vazgeçiyoruz. Elon Musk'a yaptığımız daveti de geri çekiyoruz.

Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak ve Balıkesir'in dönüşümünü sağlamak amacıyla 'sessiz şehir' projemizi bir dünya markasıyla taçlandırmak istiyorduk, ancak bu gelişme sonrasında yerli ve milli markalar önceliğimiz olmak üzere ABD dışındaki farklı çözümleri devreye almak için harekete geçtik."

Elon Musk, katıldığı bir canlı yayında esrar içmişti: