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Balıkesir'de yüzbaşıya FETÖ'den gözaltı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan yüzbaşı M

29 Kasım 2017 14:02

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Erdek ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan yüzbaşı M.Z. gözaltına alınıp, İstanbul\'a götürüldü.
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın 28 Kasım 2017 tarihli soruşturma ve İstanbul  7.Sulh Ceza Hakimliği\'nin \'yakalama, el koyma, gözaltına alma\' kararı gereği, yüzbaşı M.Z., bu sabah Erdek Mayın Filo Komutanlığı\'ndaki lojmanında saat 05.00\'te yapılan operasyonla yakalandı. M.Z.\'nin evinde yapılan aramada bulunan beylik tabancası, 2 şarjör, 9 milimetre çapında 60 mermi, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve bu telefona ait SİM kart, M.Z. adına düzenlenmiş pasaport ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personel kimlik kartına el konuldu. Beylik tabancası, mermi ve şarjörler ile TSK personel kimlik kartı Erdek Mayın Filo Merkez Komutanlığı\'na teslim edildi. Şüpheli M.Z., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nce sorgulanmak üzere İstanbul\'a götürüldü.

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