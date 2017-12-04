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Balıkesir'de yol kesip soygun yapan 3 kişi tutuklandı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yol keserek soygun yaptığı öne sürülen 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı

04 Aralık 2017 20:07

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, yol keserek soygun yaptığı öne sürülen 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3\'ü tutuklandı.
Balıkesir İl Jandarma ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, yol keserek soygun yaptığı iddia edilen S.D., B.E., Y.Y.Ç. ve C.K. yakalandı. 6 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan ekipler; 4 siyah kar maskesi, 1 rambo bıçağı, 58 fişek, 3 muşta, 2 kelebek diye bilinen bıçak, 2 sustalı bıçak, 1 ninja yıldızı ve 1 satır ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.D., B.E. ve Y.Y.Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği zanlılardan C.K.\'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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