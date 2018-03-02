Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada, 4 bin 634 ecstasy hap ve ve 992,17 gram \'skunk\' (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan çok miktarda uyuşturucu madde getirileceği duyumunu aldı. Kent girişinde durdurulan 20 plakalı otomobilde, narkotik köpeği ile birlikte arama yapıldı. Araçta, 4 bin 634 adet ecstasy hap ve 992,17 gram \'skunk\' ele geçirildi.

Otomobilin sürücüsü G.K. ile yanındaki S.K. gözaltına alındı. İki şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.



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