-BALIKESİR'DE TRAFİK KAZASI: 5 ÖLÜ BALIKESİR (A.A) - 05.08.2010 - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, tatile giden ailenin bulunduğu otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Balıkesir-Edremit karayolunun Gökçeyazı beldesi yakınlarında, Tarık Keskin (32) yönetimindeki 41 H 8483 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şaban Ç'nin kullandığı 10 N 7743 plakalı kamyonetle çarpıştı. Sürücü Tarık Keskin ile eşi Nesrin (31), çocuğu İrem Keskin (4), kayınvalidesi Merve Bayrak ve kayınpederi Berat Bayrak kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonet sürücüsü Şaban Ç, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ailenin Balıkesir'in Edremit ilçesine tatile gittiği öğrenildi.