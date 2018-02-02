Balıkesir'de terör örgütü propagandasına 2 tutuklama

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR\'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir\'in Edremit ve Marmara ilçelerinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin kentinde yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’ aleyhine, terör örgütü PKK lehine propaganda yapmak, halkı kin ve düşmanlığı sevk etmeye yönelik sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunanlar için soruşturma başlatıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, Marmara ilçesi Sulh Ceza Hakimliği kararı ile ilçeye bağlı Avşa Adası’nda, D.A ve K.T. gözaltına alındı. TEM ekipleri, Edremit ilçesinde de düzenledikleri operasyonda T.K., F.K. ve F.T. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüphelinden T.K., F.K. ve F.T. bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerin ardından şüphelilerden T.K. ve F.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, F.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer 2 şüpheli D.A ve K.T\'nin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI