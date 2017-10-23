Balıkesir'de terör operasyonu: 7 gözaltı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de, PKK/KCK bölücü terör örgütünü sosyal paylaşım siteleri üzerinden övüp, propagandasını yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü\'nün koordineli çalışmasıyla, sosyal medya üzerinden PKK/KCK bölücü terör örgütünü öven ve propagandasını yapan kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Altıeylül, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde 3, Edremit\'te de 4 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.