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Balıkesir'de terör operasyonu: 7 gözaltı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, PKK/KCK bölücü terör örgütünü sosyal paylaşım siteleri üzerinden övüp, propagandasını yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı

23 Ekim 2017 21:17

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de, PKK/KCK bölücü terör örgütünü sosyal paylaşım siteleri üzerinden övüp, propagandasını yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü\'nün koordineli çalışmasıyla, sosyal medya üzerinden PKK/KCK bölücü terör örgütünü öven ve propagandasını yapan kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Altıeylül, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde 3, Edremit\'te de 4 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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