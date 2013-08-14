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Ayvalık'ta tatilcilere banka kartı şoku

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bayram tatili için gelen vatandaşların banka kartlarının kopyalandığı ortaya çıktı

14 Ağustos 2013 03:41

 

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bayram tatili için gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı. Banka hesaplarından para çekildiğini fark eden onlarca kişi durumu banka şubelerine bildirdi. İncelemede, ilçedeki beş ayrı bankanın beş ATM’sinde kart bilgilerini kopyalayan düzenek bulundu.
DHA'nın haberine göre, şikayet üzerine, mağdurların hesap hareketleri dondurulurken, polis de yurt dışı bağlantılı olduğu düşünülen şebekenin peşine düştü. ATM’lerdeki güvenlik kamerası görüntülerine incelenmek üzere el konuldu. Bankaların, incelemelerini tamamladıktan sonra mağdurların zararlarını karşılayacağı ifade edildi. Bu arada ilçede yaşayan yüzlerce kişinin inceleme nedeniyle hesabının dondurulduğu, ilçede para akışının neredeyse durma noktasına geldiği belirtildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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