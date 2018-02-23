Balıkesir'de Tarım Fuarı'na yoğun ilgi

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Kepsut ilçesinde 9’uncu Tarım Fuarı, 500 firmanın katılımıyla açıldı. 25 Şubat’a kadar açık kalacak fuarı, 180 bin çiftçinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kepsut\'ta 9’uncu kez kapılarını ziyaretçilerine açan fuara, ilk gün ilgi yoğun oldu. Kepsut Belediye Başkanı Ak Partili İsmail Cankul, fuara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Cankul, Kepsut Kapalı Pazar Yeri\'ndedeki fuarı, 180 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. Tarım alet ve makinelerinden gıdaya ve Gönen oyalarına kadar binlerce çeşit ürünün sergilendiği fuar, çiftçilerden ilgi gördü.

Balıkesir’in tarım ve hayvancılığın başkenti olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu ise, “Balıkesir Türkiye’yi doyuran kent. Balıkesir tarım ve hayvancılık alanında ilk 5 arasında. İlimizde muz ve çay haricinde tüm tarımsal ürünler yetiştirilebilmektedir. Bu gerekçeler ile ilimizde Sağlıklı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurmak için çeşitli kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah Balıkesirimizi helal gıda ve sağlıklı gıda üretiminde bir numaraya taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da kentin tarım ve hayvancılığa olan katkısının devam edeceğini ifade ederek, “Bu tür fuarlarla sektördeki gelişimimizi daha hızlı yapıp, dünyaya daha çabuk entegre olacağız. Dünya piyasasında yerimiz ve standardımız en üst sırada olacak. Özellikle süt ve et üretiminde standardımız çok yüksek. Herkes bizi örnek gösteriyor, bu bir gerçek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve diğer protokol üyeleri firmaların fuar kapsamında açtığı stantları gezerek, sergilenen ürün ve araçlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretçilerden Fikret Kara, fuarda çok yararlı bilgiler edindiklerini belirterek, Ziraat Odası ve Tarım İlçe Müdürlüğü\'ne teşekkür etti. Sezai Pehlivan da, fuardaki makineleri çok beğendiğini, ancak almaya gücü olmadığını söyledi.

Fuara 150 kişiyle geldiklerini anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, “Bu fuar bizim için çok faydalı oldu. Ben Ziraat Odası Başkanı olarak organize yaptım. Her yerde çiftçilere yenilik arıyoruz. Yeniliklerle tanıştık. Çok faydalı oldu. Bütün fuarlara katılmaya devam edeceğiz” dedi.



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