Balıkesir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Karesi ve Havran ilçelerinde düzenledikleri ayrı operasyonlarda tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına altı. Operasyonlarda çeşitli tarihi eser ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savclığı’nın izniyle merkez Karesi ilçesinde bir evde arama yaptı. Yapılan aramada 5 adet sikke, 19 parça tarihi obje ve 2 adet dedektör ele geçirildi. Arama sonrası evde bulunan H.D.İ. gözaltına alınırken, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan Havran ilçesi Tepeoba Mahallesi Kumluca mevkiinde izinsiz kazı yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri bölgede operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda A.Ç. ve N.Ç. gözaltına alınırken, jeneratör, hitli, 4 adet hitli ucu, 9 metrelik elektrik kablosu ve 6 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.