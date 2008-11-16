Balıkesir'de taraftar terörü

İzmir'den Bandırma'ya basket maçına giden Pınar Karşıyaka taraflarlarının mola verdiği Balıkesir girişinde çıkan olayda üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Özgür Soylu, pompalı tüfekle öldürüldü, 3 taraftar da yaralandı.



BEKO Basketbol Ligi'nde, Bandırma'da bu akşam oynanan Banvitspor- Pınar Karşıyaka maçını izlemek için otobüslerle yola çıkan bir grup Karşıyakalı taraftar, bugün saat 15.00 sıralarında Balıkesir girişinde, Polis Meslek Yüksekokulu karşısındaki İbrahim G.'ye ait akaryakıt istasyonunda mola verdi. Burada Karşıyakalı taraftarlarla tesis görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tesis sahibinin oğlu 22 yaşındaki Ertuğ G. ile market görevlileri Bilal B. ve Hakan G. ile taraftarlar kavgaya tutuşunca tesisin camları ve akaryakıt pompaları hasar gördü.



1 ÖLÜ, 3 YARALI



Olaylar çığırından çıkarken eline pompalı tüfek alan Ertuğ G., Karşıyakalı taraftarlara ateş açtı, 4 taraftarı yaraladı. Ağır yaralanan Pınar Karşıyaka takımının taraftarı, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi Özgür Soylu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.



Özgür Soylu'nun cesedi, Balıkesir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma dinlenme tesisinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Dönüş yolunda tekrar olay çıkmasını önlemek için tesisin ışıkları da söndürüldü.



Jandarma ekipleri, olaylara karıştığı belirlenen çok sayıda taraftarla, tesis sahibi İbrahim G. ile silahı ateşleyen oğlu Ertuğ G.'nin aralarında bulunduğu tesis çalışanlarını gözaltına aldı. Soruşturma başlatılırken, taraftarların dinlenme tesisinde yağmaya kalkıştığı iddia edildi, ancak taraftarlar böyle bir durumun sözkonusu olmadığını söyledi.



“CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN”



Bir taraftarın ölümü Pınar Karşıyaka taraftarlarını yasa boğdu. Banvitspor'a 100- 91 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın antrenörü Ayhan Kalyoncu maçtan sonra yaptığı açıklamada, Balıkesir’de bir taraftarın pompalı tüfekle öldürülmesinden büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi, “Maça gelen bir seyircinin hayatını kaybetmesi Türk sporu adına çok kötü bir olay. Tüm camiamızın başı sağ olsun” dedi.



Balıkesir'deki olay nedeniyle Banvit- Pınar Karşıyaka maçının oynandığı Kara Ali Acar Spor Salonu’nun önünde jandarma ve polis geniş güvenlik önlemi aldı. Karşıyakalı taraftarları olayı öğrenince topluca maçtan ayrılarak Balıkesir’e gitti.



Banvitspor Antrenörü Selçuk Ernak da “Olaylarda fazla bilgim yok. Spor seyretmeye gelen sporun parçası olmak isteyen birinin ve bir takımın böyle bir acıyı yaşaması ciddi bir olay” diye konuştu



