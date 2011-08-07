-BALIKESİR'DE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON BALIKESİR (A.A.) - 06.08.2011- Balıkesir'de düzenlenen operasyonda, ''Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, tehdit ve şantaj yoluyla para aldıkları'' iddiasıyla yerel bir gazetenin sahibi ve yöneticileri ve çalışanlarından 10 kişi gözaltına alındı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Balıkesir'de günlük yayınlanan bir yerel gazeteye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gazetenin sahibi Sedat B., gazetecinin kurucusu ve eski imtiyaz sahibi Mehmet Emin B., sorumlu yazı işleri müdürü İsmail K. ve 7 gazete çalışanı gözaltına alındı. Gazetede, gözaltına alınan zanlıların evinde yapılan aramada bilgisayarlara, dosyalara ve evraklara el konuldu. Zanlıların, emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından, ''Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, tehdit ve şantaj yoluyla para almak'' suçlamasıyla adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Gazetenin kurucusu ve eski sahibi M.Emin B.'nin, daha önce de aynı suçlamayla 6 ay tutuklu kaldığı bildirildi.