T24 LogoT24 Logo
Gündem

BALIKESİR'DE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON BALIKESİR (A.A.)

07 Ağustos 2011 02:16

-BALIKESİR'DE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON BALIKESİR (A.A.) - 06.08.2011- Balıkesir'de düzenlenen operasyonda, ''Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, tehdit ve şantaj yoluyla para aldıkları'' iddiasıyla yerel bir gazetenin sahibi ve yöneticileri ve çalışanlarından 10 kişi gözaltına alındı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Balıkesir'de günlük yayınlanan bir yerel gazeteye operasyon düzenledi.  Operasyon kapsamında gazetenin sahibi Sedat B., gazetecinin kurucusu ve eski imtiyaz sahibi Mehmet Emin B., sorumlu yazı işleri müdürü İsmail K. ve 7 gazete çalışanı gözaltına alındı. Gazetede, gözaltına alınan zanlıların evinde yapılan aramada bilgisayarlara, dosyalara ve evraklara el konuldu. Zanlıların, emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından, ''Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, tehdit ve şantaj yoluyla para almak'' suçlamasıyla adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Gazetenin kurucusu ve eski sahibi M.Emin B.'nin, daha önce de aynı suçlamayla 6 ay tutuklu kaldığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24