Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandasına 17 gözaltı

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de, sosyal medya hesaplarından \'Zeytin Dalı Harekâtı\' aleyhinde propaganda yaptıkları tespit edilen 17 kişi gözaltına aldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\' aleyhinde sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili paylaşımda bulunan 21 kişi tespit etti. Bu kişilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda, Balıkesir merkezinde 3, ilçeleri Bandırma\'da 2, Ayvalık\'ta 2, Edremit\'te 9 ve Burhaniye\'de 1 olmak üzere, toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.