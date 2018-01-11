Balıkesir'de sosyal medyadan PKK/PYD propagandasına 7 gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'de sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Altıeylül ilçelerinde, 9 kişinin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı belirlendi. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün gece saatlerinde başlatılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerden Rıdvan A., Turan C.,Tuba A., Kadri Ş., Mahsun Ç., Gökhan S. ve Hamdullah Y.adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında, firari olan 2 kişinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.