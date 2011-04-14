-BALIKESİR'DE SEVGİLİ DEHŞETİ BURHANİYE (A.A) - 14.04.2011 - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 20 yaşındaki genç kız pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Soysal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda yetiştiği öğrenilen Gamze Tanırkurt (20), hizmetli olarak çalıştığı Burhaniye Halk Eğitim Merkezinin girişinde, silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle başına tek el ateş edilen Tanırkurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının meydana geldiği yerde, pompalı tüfeğe ait boş bir fişek ele geçiren polis ekipleri, kaçan zanlının yerini MOBESE kameralarından yararlanarak tespit etti. İskele Mahallesi'ndeki Adyar Sitesi önünde bir otomobilin içinde bulunduğu belirlenen Volkan A'nın (32) etrafı polis ekiplerince sarıldı. Polislere ''Gelmeyin kendimi vururum'' diyen Volkan A, Kaymakamı Ali Uslanmaz tarafından ikna edildi. Genç kızın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.