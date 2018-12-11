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Balıkesir'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde, yapımı devam eden köprülü kavşağı çalışmaları ve etkili olan yağış nedeniyle mazgallar tıkandı, ev ve iş yerlerini su bastı

11 Aralık 2018 00:35

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Altıeylül ilçesinde, yapımı devam eden köprülü kavşağı çalışmaları ve etkili olan yağış nedeniyle mazgallar tıkandı, ev ve iş yerlerini su bastı.
Altıeylül ilçesi, 1\'inci Gündoğan Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde, akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent trafiğinde sıkışmalar yaşanırken, yapımı devam eden köprülü kavşak çalışmaları sonrası tıkanan mazgallar, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınına neden oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonrası tıkanan mazgallar açılırken, ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerine dolan suları boşaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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