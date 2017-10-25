Balıkesir'de PKK/KCK propagandası iddiasına 5 tutuklama

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, sosyal medya hesaplarında bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5\'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturmada, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen Ahmet Zeki A. (56), Yahya A. (41), Mehmet Y. (41), Barış Ö. (37), Ersin T. (28), Ubeydullah Y. ve Erkan R., Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Zeki A., Yahya A., Mehmet Y., Barış Ö. ve Ersin T. tutuklanırken, Ubeydullah Y. ve Erkan R. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdurrahman R. (30) ve Murat Ö. (52) hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

