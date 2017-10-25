T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balıkesir'de PKK/KCK propagandası iddiasına 5 tutuklama

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, sosyal medya hesaplarında bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı

25 Ekim 2017 01:04

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, sosyal medya hesaplarında bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5\'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturmada, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen Ahmet Zeki A. (56), Yahya A. (41), Mehmet Y. (41), Barış Ö. (37), Ersin T. (28), Ubeydullah Y. ve Erkan R., Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Zeki A., Yahya A., Mehmet Y., Barış Ö. ve Ersin T. tutuklanırken, Ubeydullah Y. ve Erkan R. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdurrahman R. (30) ve Murat Ö. (52) hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih Emrah ERDOĞANEDREMİT Balıkesir DHA BALIKESİR EdremitPKKKCKEdremit Cumhuriyet BaşsavcılığıAhmet ZekiYahyaMehmetBarışErsinUbeydullahErkanBalıkesirJandarma KomutanlığıAdliyeyeAbdurrahmanMurat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24