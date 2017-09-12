Balıkesir'de otomobildeki uyuşturucuya 2 gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, kontrol edilen bir otomobilde 9.4 kilo sentetik uyuşturucu ile 683 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'dan Edremit\'e uyuşturucu getirileceğini öğrendi. Harekete geçen ekipler, bir süre takip ettiği aracı durdurup kontrol etti. Araçtaki F.Y. ile C.V., gözaltına alındı. Şüphelilere ait valizde yapılan kontrolde 9.4 kilo sentetik uyuşturucu ile 683 uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.