Balıkesir'de otomobil denize düştü; 1 ölü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobil limandan denize düştü. Araçtaki 4 kişiden 3'ü kurtarıldı, kayıp kişinin cesedine ulaşıldı.

Büyükbaş hayvan denetimi için şehir dışından gelen firma yetkililerinin içinde bulunduğu otomobil, Çelebi Bandırma Limanı'ndan denize düştü. Bu sırada araçta bulunan 4 kişiden 3'ü liman çalışanları tarafından kurtarıldı.



Kurtarılan 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Liman çalışanlarının kurtardığı bu kişilerin Mustafa Karakaya (37), Ahmet Şimşek (28) ve Mustafa Gürbüz (60) olduğu belirlendi.



Bandırma İtfaiyesi, Çelebi Bandırma Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekiplerin çalışması sonucu kayıp kişinin cesedine ulaşıldı. Otomobilin limandan denize düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Alakuş'un cesedi Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.