T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balıkesir'de otomobil denize düştü; 1 ölü

Kurtarılan 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

19 Kasım 2017 06:30

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobil limandan denize düştü. Araçtaki 4 kişiden 3'ü kurtarıldı, kayıp kişinin cesedine ulaşıldı.

Büyükbaş hayvan denetimi için şehir dışından gelen firma yetkililerinin içinde bulunduğu otomobil, Çelebi Bandırma Limanı'ndan denize düştü. Bu sırada araçta bulunan 4 kişiden 3'ü liman çalışanları tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Liman çalışanlarının kurtardığı bu kişilerin Mustafa Karakaya (37), Ahmet Şimşek (28) ve Mustafa Gürbüz (60) olduğu belirlendi.

Bandırma İtfaiyesi, Çelebi Bandırma Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekiplerin çalışması sonucu kayıp kişinin cesedine ulaşıldı. Otomobilin limandan denize düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Alakuş'un cesedi Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ETİKETLER

otomobilarabadenizedüştüölü3 yaralıkurtarıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24