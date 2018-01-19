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Balıkesir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 184 bin 366 öğrenci, karnelerini alarak, yarıyıl tatiline girdi

19 Ocak 2018 17:11

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 184 bin 366 öğrenci, karnelerini alarak, yarıyıl tatiline girdi.
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Gaziosmanpaşa İlkokulu’nda düzenlediği karne dağıtım törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı AK Partili Hasan Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız karne dağıttı, öğrencilere armağanlar verdi.
Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 18 Eylül 2017’de, 834 okulda, 184 bin 366 öğrenci ve 15 bin 99 öğretmen ile başlanan 2017-2018 eğitim- öğretim yılının birinci kanaat dönemini tamamladıklarını belirterek, öğrencilerin iyi bir tatil geçirmesini, dinlenmiş ve zinde bir şekilde ikinci döneme başlamalarını istedi. Yıldız, dönemin sorunsuz ve başarılı bir şekilde sonuçlanması nedeniyle de öğretmenlere teşekkür etti.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, öğrencilerden tatili mutlu ve huzurlu geçirmelerini isteyerek, “Milli Eğitim Bakanlığı tatilde ödev verilmemesini istedi. Çocuklar tatilde ders çalışmayacak ancak, okuma alışkanlıklarını da kaybetmemeliler. Kitap onların en yakın arkadaşı, dostu. Tüm öğrencilere gönüllerince tatil diliyorum” diye konuştu.
Vali Ersin Yazıcı da ikinci dönemde yeni ufuklara yelken açmak ve Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesine biraz daha heyecan katmak adına öğretmenlerden çok iyi dinlenmelerini istedi. Yazıcı şunları söyledi:
\"Milli Eğitim Bakanımızın da ifade ettiği gibi öğrencilerimize ödev verilmedi ama, en iyi dostlarından biri olan kitaptan uzaklaşmalarını istemiyoruz. Kitaplar baş uçlarında yaşamalarını istiyoruz. BENGİ ile ilin tamamında  farkındalık oluşturmaya çalıştık. 15 bin öğretmenimin tamamı bu projeye sahip çıktı. Şehrin her noktasında BENGİ ile ilgili farklı etkinlikler yapılıyor. Bunları hep birlikte başardık. Öğretmenlerimize ve basınımıza teşekkür ediyorum. Başta Büyükşehir belediyemiz olmak üzere, belediyelerimiz bu konuya gerçek anlamda sahip çıktı. İlgide biraz geride kalan başkanlar var, onların da mutlaka öne geçeceklerine inanıyorum.  Bu bir koşu, Balıkesir için koşuyoruz. Okuyan, spor yapan, bir takım değerlerle donatılmış bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız.”

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