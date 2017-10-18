Balıkesir'de öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

Balıkesir'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında öğrenci servisi ile hususi bir araç çarpıştı.

Balıkesir - Bigadiç yolu Orman Fidanlık Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada 10 BR 925 plakalı servis aracı 10 BL 111 plakalı araçla çarpıştı. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği olay yerinde, yaralılar araçtan çıkartılarak hastanelere götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği kaza sonrası yaralılar araçtan çıkarılırken, kazada 7 kişinin yaralandığı, servis şoförünün eşi olduğu öğrenilen Aynur Ç.'nin ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.