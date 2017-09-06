Balıkesir'de kurtuluş coşkusuna tülütabak damgası

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yılı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, kutlamalara katılan \'tülütabaklar\' vatandaşlara yine eğlenceli anlar yaşattı.

Balıkesir\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yılında ilk tören Atatürk Anıtı\'nda gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili İsmail Çoban anıta çelenk sundu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Atatürk Stadı önündeki törenle geçildi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan ve Balıkesir Büyüşehir Belediye Başkanvekili İsmail Çoban\'ın kurtuluş kutlamasına katılan halkı selamlamasıyla başlayan etkinlikte, Balıkesir\'in düşman işgalinden kurtuluşu sembolik olarak canlandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kutlama mesajı okundu. Törene AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, her ikisi de AK Partili olan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Büyükşehir Başkanvekili İsmail Çoban, Balıkesir\'in kurtuluş savaşında önemli bir yeri olduğunu vurgularken, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri rahmetle andı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından geçit törenine geçildi.

Belediye Bandosu ve mehteran takımının renk kattığı geçit töreninde her yıl olduğu gibi yine tülütabaklar büyük ilgi gördü. İşgal yıllarında yüzlerini isle boyayıp, üstlerine hayvan derisi giydikleri ve düşman birliklerini korkutup, kaçırdıklarına inanılan tülütabaklar, protokol üyelerinin önünde davul zurna eşliğinde dans etti. Vatandaşları hem eğlendiren hem korkutan tülütabaklar, çocukların da yüzlerini boyadı. Birçok Balıkesirli tülütabaklarla fotoğraf çektirmek için yarıştı.

Balıkesir\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yılı bugün saat 21.15\'te Uğur Işılak konseri ile sürecek.

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