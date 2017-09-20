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Balıkesir'de korkutan yangın

Hilmi DUYAR - Alper ÇOBANOĞLU/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Altıeylül İlçesi'nde çıkan örtü yangınında 5 hektar tarım arazisi, 3

20 Eylül 2017 17:56

Hilmi DUYAR - Alper ÇOBANOĞLU/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Altıeylül İlçesi\'nde çıkan örtü yangınında 5 hektar tarım arazisi, 3.5 hektar otluk alan ve 5 dönüm mera alanı zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile 1.5 saatte söndürüldü.
Altıeylül\'ün kırsal Ertuğrul Mahallesi yakınlarında, bugün saat 12.00 sıralarında, otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, köyün merası ve tarım arazilerine de sıçradı. Yangın bölgesine 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan 1.5 saatlik çaba sonucunda ormanlık alana ulaşmadan güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 5 hektar tarım arazi, 3.5 hektar otluk alan ve 5 dönüm mera yangında zarar gördü. Yanan alanda kısım kısım bodur meşe ağaçlarının da bulunduğu, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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