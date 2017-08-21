Balıkesir'de kaybolan zihinsel engelli, İzmir'de bulundu

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde, 3 hafta önce kaybolan zihinsel engelli 55 yaşındaki Yusuf Kıvrak, İzmir\'in Aliağa İlçesi\'nde bulundu.

Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Mevkii\'nde, ablası Gülser Kıvrak Çetin ve eniştesi Mustafa Çetin ile beraber yaşayan zihinsel engelli Yusuf Kıvrak, 3 hafta önce evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Kıvrak İçin, jandarma harekete geçti, ablası Çetin de kardeşi için yerel gazetelere kayıp ilanı verdi. Ancak tüm çabalara karşın sonuç alınamadı.

Çalışmalar sürerken, bugün İzmir\'in Aliağa İlçesi\'nde bir ağacın altında hareketsiz yatan kişiyi fark eden bir vatandaş, jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları kontrollerde bu kişinin, Balıkesir\'in Ayvalık İlçesi\'nde 3 haftadan beri kayıp olarak aranan Yusuf Kıvrak olduğu belirlendi.

Verilen bilgi üzerine Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndan bir ekip, İzmir\'in Aliağa İlçesi\'ne giderek Yusuf Kıvrak\'ı alıp, ilçeye geldi, Çetin çiftine teslim etti.

Sarımsaklı\'dan İzmir\'in Aliağa İlçesi\'ne kadar yürüyerek ulaştığı tahmin edilen Kıvrak\'ın yakınlarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Çetin çifti, Kıvrak\'ın bulunmasından ötürü jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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