T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balıkesir'de kaybolan zihinsel engelli, İzmir'de bulundu

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, 3 hafta önce kaybolan zihinsel engelli 55 yaşındaki Yusuf Kıvrak, İzmir'in Aliağa İlçesi'nde bulundu

21 Ağustos 2017 03:56

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde, 3 hafta önce kaybolan zihinsel engelli 55 yaşındaki Yusuf Kıvrak, İzmir\'in Aliağa İlçesi\'nde bulundu.
Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Mevkii\'nde, ablası Gülser Kıvrak Çetin ve eniştesi Mustafa Çetin ile beraber yaşayan zihinsel engelli Yusuf Kıvrak, 3 hafta önce evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Kıvrak İçin, jandarma harekete geçti, ablası Çetin de kardeşi için yerel gazetelere kayıp ilanı verdi. Ancak tüm çabalara karşın sonuç alınamadı.
Çalışmalar sürerken, bugün İzmir\'in Aliağa İlçesi\'nde bir ağacın altında hareketsiz yatan kişiyi fark eden bir vatandaş, jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları kontrollerde bu kişinin, Balıkesir\'in Ayvalık İlçesi\'nde 3 haftadan beri kayıp olarak aranan Yusuf Kıvrak olduğu belirlendi. 
Verilen bilgi üzerine Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndan bir ekip, İzmir\'in Aliağa İlçesi\'ne giderek Yusuf Kıvrak\'ı alıp, ilçeye geldi, Çetin çiftine teslim etti.
Sarımsaklı\'dan İzmir\'in Aliağa İlçesi\'ne kadar yürüyerek ulaştığı tahmin edilen Kıvrak\'ın yakınlarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Çetin çifti, Kıvrak\'ın bulunmasından ötürü jandarma ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tuncel YILMAZAYVALIK Balıkesir DHAAyvalıkKıvrakAliağaKüçükköy Mahallesi Sarımsaklı MevkiiGülser KıvrakMustafaYusuf KıvrakAncakOlayBalıkesir AyvalıkJandarma KomutanlığıSarımsaklıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24