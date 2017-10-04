T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balıkesir'de kavşakta kaza: 1 ölü, 1 yaralı

BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bigadiç İlçesi'nde, kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

04 Ekim 2017 15:46

BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bigadiç İlçesi\'nde, kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Bigadiç- Sındırgı kavşağında meydana geldi. Sındırgı\'dan Balıkesir yönüne giden 65 yaşındaki Adem Ayan yönetimindeki 10 ZH 385 plakalı hafif ticari araçla, 45 yaşındaki Ziya Budak yönetimindeki 10 UL 203 plakalı kamyonla karşılıklı çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ayan öldü. Yakını 61 yaşındaki Nimet Ayan ise yaralandı. Yaralı Nimet Ayan ambulansla Balıkesir Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kamyon şoförü Ziya Budak gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.    

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİGADİÇ Balıkesir DHA BALIKESİR BigadiçKazaBigadiç SındırgıSındırgı BalıkesirAdem AyanZHZiya BudakULKazadaAyanYakınıNimet AyanYaralı Nimet AyanBalıkesirHastanesiKamyonJandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24