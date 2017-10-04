Balıkesir'de kavşakta kaza: 1 ölü, 1 yaralı

BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bigadiç İlçesi\'nde, kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Bigadiç- Sındırgı kavşağında meydana geldi. Sındırgı\'dan Balıkesir yönüne giden 65 yaşındaki Adem Ayan yönetimindeki 10 ZH 385 plakalı hafif ticari araçla, 45 yaşındaki Ziya Budak yönetimindeki 10 UL 203 plakalı kamyonla karşılıklı çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ayan öldü. Yakını 61 yaşındaki Nimet Ayan ise yaralandı. Yaralı Nimet Ayan ambulansla Balıkesir Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kamyon şoförü Ziya Budak gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.