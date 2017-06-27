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Balıkesir’de kaçak sigara ve tütün operasyonu

9 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

27 Haziran 2017 22:44

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen tütün ve tütün mamülleri, elektronik sigara, cinsel uyarıcı hap ve muşta ele geçirilirken, 9 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Gömeç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin de desteğiyle gümrük kaçağı tütün ve tütün mamülü satışına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ayvalık'ta 10, Gömeç'te ise 2 işyerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1222 paket sigara, 63 bin 940 adet doldurulmuş sigara, 274 paket puro tütünü, 104 kilo 5 gram kıyılmış tütün, 45 kilo 65 gram nargile tütünü, 35 elektronik sigara, 183 elektronik sigara likiti,  46 cinsel uyarıcı hap, 9 muşta ele geçirildi. İşyeri sahiplerinden 9'u hakkında tutanak tulup, adli ve idari işlem başlatıldı. (DHA)

 

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