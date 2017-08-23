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Balıkesir'de kaçak içki operasyonu

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'de jandarma tarafından yapılan operasyonda, sahte bandrollü 1430 şişe gümrük kaçağı şarap ele geçirildi

23 Ağustos 2017 20:41

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'de jandarma tarafından yapılan operasyonda, sahte bandrollü 1430 şişe gümrük kaçağı şarap ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini turistik bölgelerde sıklaştıran Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat birimleri ile Havran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortaklaşa operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, Tekirdağ\'dan yüklenen gümrük kaçağı sahte bandrollü şarapların, 59 SA 313 plakalı kamyonete yüklendiği ve Balıkesir\'in turistik ilçeleri Burhaniye, Edremit ve Ayvalık\'a getirileceğini öğrenildi.
Takip sonucu kamyonet, Havran ilçesi girişinde durduruldu. Yapılan incelemelerde üzerlerine sahte bandrol yapıştırılmış, 1430 şişe şaraba ele geçirildi. Yapılan kontrollerde bandrollerin kontrol cihazında okunmadığı belirtilirken, Edremit Vergi Dairesi ekipleri tarafından 680 bin TL para cezası kesildi. TAPDK\'ye konu ile ilgili bilgi verildiği ve soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. Araçta bulunan Bedri D. ve Mesut H., jandarma tarafından gözaltına alındı. Zanlılarla birlikte ele geçirilen şaraba el konuldu. Şüpheliler, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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