Balıkesir'de İsrail ve ABD protestosu

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliam ve ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması protesto edildi.

Balıkesir’de Zağanospaşa Camii’nde İl Müftüsü Ramazan Topçam tarafından Gazze’de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Yüzlerce kişi daha sonra Alihikmet Paşa Meydanı’na kadar, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atarak yürüyüş yaptı. \'İşgale karşı ses ver\' yazılı pankartların açıldığı yürüyüşte, İsrail ve ABD karşıtı çok sayıda döviz taşındı. AK Parti İl Başkanlığı, İHH İnsani Yardım Vakfı ve MÜSİAD ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin düzenlediği gösterilere vatandaşlarda katıldı. Meydanda toplanan vatandaşlar, \'Kahrolsun İsrail\', \'Kahrolsun ABD\', \'Siyonizme hayır\' gibi sloganlar attı.

‘ABD’NİN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAŞIMASI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU\'

Meydanda açıklamalarda bulunan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni dünyadaki kargaşa ve adaletsizliğin müsebbibi olarak gördüklerini söyledi. Avrupa’nın merkezi Bosna’da, Suriye’de ve Arakan’da yapılan soykırımlara dikkat çeken Demiraslan, “Siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump, ilk kıblemiz Kudüs’ümüzü, işgalci Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuştu. Bugün ise İsrail’in Kudüs tasallutunun meşrulaştıran bir adım olarak, ABD Büyükelçiliğini taşıması bardağı taşıran son damla olmuştur. Mescid-i Aksa’da hakkın daveti ezan susturulmaya çalışılırken; avluda savunmasız erkek ve kadınlar şehit edilirken, bu mezalimi dillendirmenin dahi antisemitizm olarak yaftalanması, güçlünün haklı olduğu çarpık uluslar arası hukuk ve siyaset sisteminin sonucudur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sloganlar atan katılımcılar, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

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