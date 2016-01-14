Balıkesir'de IŞİD operasyonu; 5 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de IŞİD'le bağlantısı olduğu öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri bugün saat 07.00'de, kent merkezindeki 5 eve eş zamanlı baskın yaptı. IŞİD ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen 5 kişi yakalanırken; evlerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütünü simgeleyen bir bez ve 1 kuru sıkı tabanca bulundu. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, sorgularına başlandı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürü Feridun Boz, erkek olan şüphelilerin 4'ünün Balıkesir, 1'isinin Muş nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, "İfadeleri alınıyor, bilgisayarları da incelenecek. Bulgular doğrultusunda operasyonun genişletilip genişletilmemesine karar verilecek. Savcılığın talimatı doğrultusunda da şahıslar adliyeye sevk edilecek" dedi.