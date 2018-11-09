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Balıkesir'de hobi bahçesine sahte içki operasyonu

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de hobi bahçesine polis tarafından düzenlenen operasyonda 1,5 litrelik 56 şişe sahte rakı ele geçirildi

09 Kasım 2018 13:27

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de hobi bahçesine polis tarafından düzenlenen operasyonda 1,5 litrelik 56 şişe sahte rakı ele geçirildi.
Balıkesir\'in merkez Altıeylül ilçesinde hobi bahçesi olarak kullanılan yerde, sahte içki bulunduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, söz konusu yere operasyon düzenledi. H.E.\'ye ait bahçedeki barakada yapılan aramada, 1,5 litrelik 56 şişe sahte rakı ele geçirildi. Yapılan kontrollerde şişelerin üzerindeki bandrollerin de sahte olduğunu tespit eden ekipler, içkilerin ev yapımı ve insan sağlığı için tehlikeli olduğunu belirledi.
Göözaltına alınan H.E., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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