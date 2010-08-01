-BALIKESİR'DE HIRSIZLIK YAPTILAR, İZMİR'DE YAKALANDILAR İZMİR (A.A) - 01.08.2010 - Balıkesir'de bir otomobilden 7 bin 250 lira, bin 45 avro, bin 889 dolar ve ziynet eşyaları çaldığı öne sürülen 2 kişi İzmir'de yakalandı. Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, Altınyol'da giden 35 VN 517 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 7 bin 250 lira, bin 45 avro, bin 889 dolar ve ziynet eşyaları bulundu. Şüpheli davranışlarda bulunan H.D. ile N.Ö'nün kimlik sorgulaması yapıldı. Hırsızlık suçundan poliste kayıtları bulunduğu öğrenilen H.D. ile N.Ö. gözaltına alındı. Söz konusu iki kişinin, para ve ziynet eşyalarını Balıkesir'de ailesiyle denize giren T.R'nin park halindeki otomobilinden çaldığı belirlendi. Zanlıların, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.