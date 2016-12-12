Balıkesir'de HDP binasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayı gerçekleştiren kişi polise teslim oldu.

Balıkesir şehir merkezindeki HDP il binasına pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerinde, binaya ateş eden A.C. (27) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HDP il binasının önünde gerçekleşen saldırıda olayda kullanılan pompalı tüfeği muhafaza altına alan ekipler, çok sayıda kovan ele geçirdi.

Yapılan saldırıda HDP il binasının camının kırıldığı gözlendi.