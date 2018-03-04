T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balıkesir'de hayvan hırsızlarına operasyon

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’de, hayvan hırsızlığını önlemeye yönelik çalışma yapan jandarma ve polis ekipleri, 6 kişilik çeteyi yakaladı

04 Mart 2018 20:11

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’de, hayvan hırsızlığını önlemeye yönelik çalışma yapan jandarma ve polis ekipleri, 6 kişilik çeteyi yakaladı.
Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Beyköy Mahallesi\'nde, 2 Şubat günü, Sait Işık\'a (60) ait ahırdan 15 koyun çalındı. Hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, Balıkesir merkez ile ilçelerde de hayvan hırsızlığı olaylarının meydana geldiği belirlenince, jandarma ile polis birlikte çalışma yürüttü.
Araştırma sonucu, çalınan hayvanların Ovaköy Mahallesi\'ne götürüldüğü tespit edildi. Mahalleye düzenlenen operasyonda, çalınan hayvanlar, Mehmet A.\'ya ait ahırda ele geçirildi. Değişik tarihlerde çalınan Savaştepe\'den 34 küçükbaş, merkez Karesi\'den 4 buzağı, 7 Kuzu, 1 koyun, merkez Altıeylül\'den 14 koyun, 13 kuzu, 3 buzağı, İvrindi\'den 2 büyükbaş, 1 koç ile Balya\'dan 11 koyun bulundu.
Hırsızlık olayıyla ilgili Timur E., İbrahim Ç., Yaşar G., İdris A., Seyit A.A. ve Mehmet A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Balıkesir\'de sevk edildiği mahkemece tutuklandı. ​Ele geçirilen hayvanlar ise belirlenen sahiplerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlperBalıkesir DHABALIKESİRdeSavaştepeBeyköy MahallesiSait IşıkHırsızlıkJandarma KomutanlığıSoruşturmaBalıkesirAraştırmaOvaköy MahallesiMahalleye düzenlenenMehmetDeğişikKaresiKuzuAltıeylülTimur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24