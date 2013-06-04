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Balıkesir'de göstericilere bıçaklı saldırı

Balıkesir'de Gezi Parkı'nı protesto etmek isteyen grup, çevredeki bir başka grubun bıçaklı saldırısına uğradı

04 Haziran 2013 04:37

Balıkesir'de Taksim Gezi Parkı'nda yaşanan olayları protesto etmek için toplanan kalabalığa, bıçaklı bir grup saldırdı.

Saat 18.00'den itibaren çoğu liseli ve üniversiteli gençlerin oluşturduğu eylemciler, Atatürk Anıtı önünde toplanmaya başladı.

Hilmi Duyar ve Coşkun Yaman'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, hükümeti bir kez daha istifaya çağıran eylemciler "İki ayyaşın hesabını soracağız", "Hepimiz çapulcuyuz" yazılı pankartlar taşıdı. Bu arada eylemi düzenleyenler sık sık diğer arkadaşlarını provokasyonlara karşı uyardı.

Korkulan provokasyon yaklaşık 2.5 saat sonra gerçekleşti. Atatürk Parkı'nda toplanan yaklaşık 15-20 kişilik grup, saat 20.45 sıralarında anıtta sloganlar atıp, şarkılar söyleyen yaklaşık bin kişilik gruba saldırmak istedi.

Bir anda alana dalan saldırganlar panik yarattı. Araya giren sivil polisler saldırganları durdururken, Çevik Kuvvet ekipleri de devreye girdi. "Polise uzanan eller kırılsın" diye slogan atan saldırganlardan bazıları gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki saldırganın üst aramasında bıçak bulundu.

Olay sonrası polis anıtın etrafında çember oluşturdu. Anıttaki eylemciler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Atatürk gençliği görev başında" diye bağırıp, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. Gezi Parkı nöbeti devam ediyor.

 

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