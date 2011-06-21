-BALIKESİR'DE GONDOL'DAN DÜŞEN 1 KİŞİ ÖLDÜ BALIKESİR (A.A.) - ‎21.‎06.‎2011 - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, lunaparktaki gondoldan düşen kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Manyas yolu üzerinde kurulan lunaparkta, Halil Arı (22) adlı genç, hareket halindeki gondoldan düştü. Ağır yaralanan Arı, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, lunapark işletmecisi Cesur B. ile kardeşi Mustafa B'nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi.