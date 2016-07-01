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Balıkesir’de eğitim uçağı düştü; 2 kişi hayatını kaybetti

"Olay yerine sivilhavacılık kaza kırım ekibinin gönderilmesi bekleniyor"

01 Temmuz 2016 23:35

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Hava Kurumuna ait pistten havalanan bir eğitim uçağının düşmesi sonucu, 2 kişi öldü.

Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Sarımsaklı mevkisinde THK'ya ait toprak pistten havalanan eğitim uçağının henüz belirlenemeyen nedenle düştüğünü belirtti.

Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği belirten Nazlı, "THK Ayvalık Şube Başkanı Mustafa Doğrular ve bir kişi daha yaşamını yitirdi. Biz durumu Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yetkililerine ilettik. Olay yerine sivilhavacılık kaza kırım ekibinin gönderilmesi bekleniyor." diye konuştu.

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