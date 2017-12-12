Balıkesir'de cephanelik gibi ev

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesindeki bir eve baskın yapan jandarma ekipleri, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Edremit\'te silah kaçakçılığı yaptığı öğrenilen Rıza B., jandarma istihbarat ekipleri tarafından takibe alındı. Kırsal Narlı Mahallesi\'nde bulunan Rıza B.\'ye ait eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 8 pompalı tüfek, 6 ruhsatsız tabanca, 5 bıçak, çok sayıda mermi ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.



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