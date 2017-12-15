Balıkesir’de bir trans kadın başından vurularak öldürüldü!

Balıkesir Ayvalık'ta şarkıcılık yapan 45 yaşındaki trans kadın Kader, ilçeye 17 kilometre uzakta bulunan Sarımsaklı plajı yakınlarındaki evinin balkonunda vurularak öldürüldü.

Diken'de yer alan habere göre, Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler jandarmayı aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, başından tek kurşunla vurulan Kader’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevredekiler Kader’in iki kişiyle ‘tartıştığını’ duyduklarını söyledi. Jandarma, çalışma sonucu cinayet şüphelisi olarak N.E.Ç. ve S.K.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler Küçükköy Jandarma Karakolu’na götürüldü.

Kader’in fal bakması nedeniyle ‘Falcı Kader’ olarak anıldığı öğrenildi.