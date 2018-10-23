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Balıkesir'de binbaşıya FETÖ gözaltısı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan Binbaşı H

23 Ekim 2018 12:57

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR 9\'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görev yapan Binbaşı H.K., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY\'nin mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Balıkesir 9\'ncu Ana Jet Üs Komutanlığında binbaşı rütbesinde görevli H.K., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Binbaşı H.K.\'nin, Çorum Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edileceği öğrenildi. 

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