Balıkesir'de ABD ve İsrail protesto edildi

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması Balıkesir\'de protesto edildi.

Balıkesir\'de, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasına tepki gösterildi. Cuma namazından somra Zağnospaşa Camii önünde toplanan siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve sendika üyeleri ile çok sayıda vatandaş, ABD ve İsrail\'i protesto etti. Protestoya AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Alteylül Belediye Başkanı AK Partili Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Büyük Birlik Partisi Balıkesir İl Başkanı Ahmet Cemil Aydoğan, Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Gür, sivil toplum kuruluşu temsilci ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami önünde toplanan kalabalığa seslenen AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, \"Dünyadaki tüm Müslümanların İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olan Türkiye\'nin çağrısına kulak vererek Kudüs\'e sahip çıkacağına inanıyorum. ABD\'nin bu kararı dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı dile getirdiği \'Dünya 5\'ten büyüktür\' itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam\'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere ancak tüm Müslümanların kenetlenmesiyle engel olabiliriz. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız\" dedi.

Hasan Demiraslan\'ın konuşması sık sık tekbirlerle kesildi. Yüzlerce vatandaş, \"Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD\" diye slogan attı.

Hasan Demiraslan\'ın konuşmasının ardından dağılmayan grup, Zağnospaşa Caddesi\'ni tekbirle yürüyerek Ali Hikmet Paşa Meydanı\'na geldi. Burada İHH İnsani Yardım Vakfı\'nın açıklaması yapıldı. Hükümet, tüm siyasi partiler, her görüşten insana, Filistin\'e destek, Kudüs\'ü muhafaza çağrısı yapıldı.

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