Balıkesir'de 936 özel harekat polisi mezun oldu

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'deki Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğü\'nde eğitim gören 19\'uncu dönem 936 özel harekat polisi, mezun olarak mesleğe adım attı.

Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu Kültür ve Spor Merkezi\'nde Balıkesir POMEM\'den mezun olan 19\'uncu dönem 936 özel harekat polisi için tören düzenlendi. Törende Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal ve mezun olan polislerin aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunması ardından törenin açılış konuşmasını yapan Balıkesir POMEM Müdürü Mahmut Yenikalaycı, 19 dönem 936 özel harekat polisinin zorlu bir eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun olduğunu belirtti.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal ise 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, \"15 Temmuz sadece bir kalkışma girişimi değil, bin yıldır Anadolu\'yu kendine mesken etmiş, yiğit Türk milletinin bu topraklardan sökülüp atılma girişimidir. Aziz milletimizin asil duruşu ve öngörüsüyle, bu belayı defettik. Burası bizim yurdumuz, kimseler istiyor diye burayı terk etme niyetinde değiliz. Kartallar her yere yuva yapmazlar. Özel harekatçının en büyük sembolü özgürce uçan kartaldır. Bizim genç kartallarımız ve özel harekatımız, Balıkesir\'i kendine yuva yaptı. Ev sahipliği, okulumuza gösterdiği ilgi alaka için Balıkesirlilere teşekkür ediyorum\" dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise, mezun olan özel harekatçılara seslenirken, görevlerinde insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmalarını, halkın memnuniyetini ön planda tutmalarını, hukuk devleti ilkelerine bağlı kalmalarını, hak ve adaletten ayrılmamalarını isterken, şöyle dedi:

\"Biz her zaman milli birliğimizi korumak, vatandaşlarımız arasındaki huzur ve sükunu temin etmek ve ülkede asayişi sağlamak için ne gerekiyorsa bütün tedbirleri alacağız. Ortaya koyduğumuz net tavrın, bundan sonra da aynı kararlılıkla süreceğini buradan bir kez daha yineliyorum. Bu vesileyle huzurumuza ve birliğimize kasteden menfur terör saldırılarını bir kez daha lanetliyor, şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.\"

Vali Yazıcı\'nın konuşmasının ardından dönem birincisi Özel harekat Polis memuru Bilal Tokgöz yaş kütüğüne plaket çaktı. Vali Yazıcı da eğitimlerini başarıyla tamamlayıp, ilk 10 dereceye girenlere armağanlarını verdi. Mezunlar hep birlikte \'Şehitler Ölmez\' şarkısını söyledi.

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