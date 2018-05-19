Balıkesir'de 19 Mayıs coşkusu

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı kapsamında Balıkesir Tren Garı önünde toplanan öğrenciler Atatürk Anıtı\'na kadar protokol üyeleri ile birlikte yürüdü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu Atatürk Anıtı\'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinlikler, Kurtdereli Spor Salonu\'nda devam etti. Buradaki etkinliklere Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, protokol üyeleri ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 19 Mayıs kurtuluş meşalesinin Samsun\'da yakılarak tüm Türkiye’ye yayıldığını ifade eden Lokman Arıcıoğlu, “19 Mayıs, Kurtuluş meşalesinin Samsun’da yakılarak, elden ele gönülden gönüle dolaştırıldığı gündür. 19 Mayıs, aziz milletin inanarak yola koyulduğu, kutlu mücadelesinin başlangıcıdır. 19 Mayıs, Türk millî kurtuluş hareketinin doğuşu ve büyük bağımsızlık yürüyüşünün adıdır. 19 Mayıs, yeni Türk devletinin çağdaş değerlerle dünyada yerini almasıdır. 19 Mayıs, necip milletimizin onurlu mücadelesinin yeniden şahlanışıdır. 19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim haykırışının kaynağıdır\" dedi.

Konuşmanın ardından etkinlik şiirlerin okunması, müzik dinletisi, halk oyunları gösterileri, sinevizyon sunumu ile devam etti. Program \'Gençlerden geleceğe mektup yarışması\', şiir ve türkü yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

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