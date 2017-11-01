Balıkesir Valiliği: Ahmet Edip Uğur'un eşinin gözaltına alındığı iddiası gerçeği yansıtmıyor

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Valiliği\'nden yapılan açıklamada, CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça\'nın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin eski Başkanı Ahmet Edip Uğur\'un eşi Nurgül Uğur\'un gözaltına alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Balıkesir Valiliği, CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça\'nın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin eski Başkanı Ahmet Edip Uğur\'un eşi Nurgül Uğur\'u kast ederek yaptığı \"Sayın başkanın eşinin terörle mücadele ekibi tarafından gözaltına alındığını, bir gün gözaltında tutulduğunu ve bunun üzerinden başkanın tehdit edildiğini duydum\" açıklamasıyla ilgili basın bülteni yayınladı. Balıkesir Valiliği\'nin internet sitesi üzerinden yayınlanan basın bülteninde, \"Bugün bazı haber sitelerinde yayınlanan CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça\'nın iddia ettiği Balıkesir Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur\'un eşinin 1 gün süre ile gözaltına alındığına dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür asılsız iddialar Ahmet Edip Uğur ve ailesini de rencide etmektedir. 7/24 üstün hizmet anlayışıyla görev yapan güvenlik güçlerimizi de zan altında bırakmak en büyük haksızlıktır. Sayın milletvekilimizin hayal ve dedikodu kaynaklı mesnetsiz ifadeleri sorumluluk anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Güvenlik güçlerimiz moral bozucu bu ve buna benzer açıklamalara karşın her zaman sorumluluk bilincini koruyarak görev yapmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur\" açıklaması yapıldı.

FOTOĞRAFLI