Balıkesir Üniversitesi’nde torpil iddiası: ALES'te birinci olan elendi, 5. sıradaki müdürün eşi işe alındı

Balıkesir Üniversitesi’nin öğretim görevlisi alımında ALES puanı düşük olan aday sınavı kazandı. ALES puanı 74 olan 5. sıradaki Fatma Girgin, puanına rağmen 1'incilik ile girerken, ön değerlendirmedeki aynı sınavda 92 puanla 1'inci olan Engin A. ise giriş sınavında 2'inci sırada yedekte yer aldı.

Balıkesir Üniversitesi, 8 Nisan’da Balıkesir Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Bölümü’ne alacağı öğretim görevlisi için sınav açtı. Ön değerlendirme sınavına 17 kişi girdi, 6 kişi kazandı.

Sözcü gazetesinden Halil Aktaş'ın haberine göre, ALES puanı 74 olan 5. sıradaki Fatma Girgin, giriş sınavını birincilik ile kazanırken, ön değerlendirmedeki aynı sınavda 92 puanla birinci olan Engin A., ise giriş sınavında ikinci olup, yedek sırada yer aldı.

MYO müdürünün eşi olduğu iddiasına "Olabilir evet" yanıtı

Sınavı düşük puan almasına rağmen birincilikle kazanan Fatma Girgin’in, Sındırgı MYO Müdürü Göksel Kemal Girgin’in eşi olduğu iddia edildi.

Balıkesir Üniversitesi Genel Sekreteri Yemliha Yanar, iddia ile ilgili “Olabilir evet” yanıtını verdi.

“Komisyon, akademik yeterliliğine bakar”

Yanar, konuya ilişkin açıklamasında şöyle konuştu:

Tabii ki puanlar birinci elemede sıralamaya etkin. Ama bir de akademik komisyon oluşuyor. Kişinin akademik yeterliliği ile ilgili. Komisyon, burada birtakım sorular soruyor.

Takdir edersiniz ki herhangi bir çalışanın eşi olması, onun başarılı olduğunda alınmayacak anlamını taşımaz.

Dolayısıyla akademik komisyon, akademik yeterliliğine bakar. Komisyondan o şekilde takdir görmüş.

Tamamen üst yönetimin dışında olan şeyler. Üst yönetim gidip sormaz; şununki niye böyle, onu alın, bunu alın demez. Akademik komisyon o yeterliliğe göre takdir eder.

Puanlamayı ona göre yapar. Yoksa herhangi birinin eşi olması, kardeşi olması, arkadaşı olmasından dolayı değil.