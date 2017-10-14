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Spor

Balıkesir Teknik Direktörü Cangök'ten Kaptan Burak açıklaması

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA) Balıkesir Teknik Direktörü Cangök'ten Kaptan Burak açıklaması TFF 1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, bugün 2-0 kazandıkları Gaziantepspor maçında sonra 18'e almadığı kaptan Burak Çalı

14 Ekim 2017 21:42

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

Balıkesir Teknik Direktörü Cangök\'ten Kaptan Burak açıklaması

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, bugün 2-0 kazandıkları Gaziantepspor maçında sonra 18\'e almadığı kaptan Burak Çalık\'la ilgili açıklama yaptı.
Gaziantepspor maçı sonrası Atatürk Stadı\'nda maçın değerlendirmesini yapan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, bugün 18\'e almadığı kaptan Burak Çalık hakkında da konuştu. Burak Çalık\'ın affedilmesi için kendilerine adım atması gerektiğini belirten Cangök, \"Okan Alkan teknik heyet raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. Okan\'ın pozisyonu sonrası bir sıkıntı oldu. Burak takımla birlikte idmana çıkmadı. Bunun neticesinde ben kendi inisiyatifimle bu maçlık kadro dışı bıraktım. Bu sorunu çözmenin yollarını arayacağız. Ama futbolcunun da adım atması lazım. Burada kişisel bir şey yok, hiç kimsenin egosunu tatmin ettiği de yok. Kulübün durumuna göre, futbolcu futbolculuğunu yapacak, hoca hocalığını yapacak, yönetim yöneticiliğini yapacak. Bazı şeyler geçen seneye göre farklı olmaya başladığı için herkes rekabetini de yapacak. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bunun haricinde önemli bir şey yok\" diye konuştu.

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