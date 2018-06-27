Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 22 askere gözaltı kararı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 22 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir merkezli 13 ile KKTC\'de şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları tespit edilen Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görev yapan 22 asker hakkında gözaltı kararı verdi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1\'i açıkta, 1 teğmen, 15 üsteğmen, 4 yüzbaşı ve 2 binbaşı, toplam 22 askerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Balıkesir merkezli İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile KKTC\'de eş zamanlı yürütülen operasyonların sürdüğü açıklandı.