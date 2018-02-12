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Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Balıkesir ile birlikte Çanakkale ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, toplam

12 Şubat 2018 17:13

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Balıkesir ile birlikte Çanakkale ve Malatya\'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendiren 3 astsubay ile birlikte, haklarında işlem yapılan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 6 astsubay ve mahrem imam oldukları değerlendirilen 2 şahsın yakalanması harekete geçti. Bu sabah saatlerinde Balıkesir ile birlikte Çanakkale ve Malatya\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüpheliler E.Y., S.Ş., M.K., M.D., G.Y., E.S.T., A.T., İ.K., T.A. ve H.İ.O. yakalandı.
Gözaltındaki şüpheli 9 astsubaydan 1\'inin ihraç edildiği, 3\'ünün açıkta olduğu, 5’inin ise aktif görevde bulunduğu tespit edildi.
Polis, firari durumda bulunan örgütün mahrem imamı S.T.\'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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