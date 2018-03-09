Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı, 4 kişinin de arandığı belirtildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 1 albay, 2 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 1 sivil çalışan için yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir merkezli 14 ilde, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden FETÖ/PDY\'nin mahrem imamları ile irtibat kurdukları değerlendirilen, çoğunluğu Astsubay Meslek Yüksek Okullarında görevli 19 kişi gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.